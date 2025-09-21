استاندار خراسان رضوی، به مناسبت روز شعر و ادب پارسی، میزبان شعرا و چهره‌های فرهنگی استان در محل استانداری بود.

به مناسبت روز شعر و ادب پارسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در این نشست صمیمانه گفت: امنیتی که پیوند‌های فرهنگی در شرق و حوزه تمدنی خراسان برای ما ایجاد کرده است، قطعا با ساخت دیوار مرزی ایجاد نمی‌شود.

غلامحسین مظفری با بیان اینکه شعر و ادب فارسی بیشتر از دیوار مرزی می‌تواند امنیت برقرار کند، ادامه داد: معتقدم پیوند‌های فرهنگی اثرات امنیت بخش بیشتری از دیوار کشی دارد، بنابراین باید به مشترکات فرهنگی بپرداریم تا بتوانیم از این شرایط سخت موفق بیرون بیاییم.

او با اشاره به حضور سه وزیر فرهنگی کشور از منطقه خراسان، این را یک فرصت برای راهبری مسایل فرهنگی و ادبی دانست و از شعرای حاضر در جلسه خواست به عنوان سرمایه‌های اجتماعی استان، پیشنهاد دهند که در بعد فرهنگ و ادب چه کار باید انجام داد تا در حوزه تمدنی خراسان، تاثیرگذار باشد و البته اینگونه نباشد که با رفتن یک دولت کار‌های صورت گرفته خاتمه پیدا کند.

مظفری به تشکیل مجموعه خراسان شناسی طی دهه‌های گذشته در استان اشاره و بیان کرد: اینکه بتوانیم ساختاری راه بینداریم تا علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های فرهنگی کنونی برای آینده نیز برنامه ریزی شود، مدنظر قرار گیرد.

وی اظهار کرد: شعر و ادبیات خراسان، پیوند دهنده کشور‌های حوزه تمدنی خراسان هستند و باید از این ظرفیت برای نزدیکی کشور‌های این حوزه بهره گرفت، لذا اگر قرار است کاری انجام شود باید منطقه‌ای و حتی جهانی و در حوزه تمدنی خراسان باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: نه تنها خراسان می‌تواند پیشقراول باشد، بلکه می‌تواند باری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی از کشور به دوش بکشد و در حوزه فزهنگ و شعرو ادبیات نیز این مسوولیت وجود دارد.

در این نشست صمیمانه، تعدادی از شاعران خراسان رضوی علاوه بر خواندن دوبیتی‌ها و غزل‌هایی با موضوعات مختلف، به طرح مسایل فرهنگی و اجتماعی استان پرداختند.

قاسم رفیعا، شاعر و طنز پرداز برجسته مشهدی خواستار توجه مسئولان به مسایل معیشتی چهره‌های ادبی شد.

محمد کاظم کاظمی، شاعر نام آشنای افغانستانی نیز از خروج برخی شعرای افغانستانی مقیم ایران به دیگر کشورها، به خاطر محدودیت‌های مهاجرتی انتقاد کرد.

همچنین محمد نیک، محمد کاظم کاظمی، یوسف بینا، سید ابوطالب مظفری، تیمور علی عسکری، علیرضا سپاهی لایین، رحیمه مهربان، عاطفه سادات موسوی و آرزو نصیری درباره موضوعات مختلف ادبی و فرهنگی، مسایل روز استان خراسان رضوی، ایران و جهان از جمله فجایع غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه، اشعار خود را قرائت کردند.

۲۷ شهریورماه در تقویم کلی کشور، روز شعر و ادب پارسی نامیده شده است.