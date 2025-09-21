به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴ از پیشرفت قابل توجه طرح اولویت‌دار دلاوران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی شمال شرق تهران خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای شبکه حمل‌ونقل شهری و کاهش ترافیک، با انجام گسترده عملیات تملک و آزادسازی مسیر، به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی منطقه در سه فاز در حال اجراست.

وی با اشاره به اهمیت آزادسازی مسیر و تملک املاک گفت: موفق شده‌ایم ۴ ملک شامل سه ملک خصوصی با کاربری تجاری به ارزش ۴۹۱ میلیارد ریال، با متراژ عرصه ۱۴۹/۶ مترمربع و اعیان ۲۱۶/۰۹ مترمربع، و یک ملک حقوقی متعلق به یک بانک (شعبه میدان الغدیر) با ارزش ۹۴۸ میلیارد ریال را تملک کنیم و با همکاری و جلب رضایت مالکان، تمامی املاک تخریب شده است.

موسوی درباره مشخصات فنی پروژه عنوان کرد: پروژه دلاوران به طول ۱/۶ کیلومتر از میدان الغدیر تا بزرگراه امام علی (ع) اجرا می‌شود و شامل ۳ فاز عملیاتی است.

شهردار منطقه ۴ با اشاره به پیشرفت فاز نخست این پروژه گفت: فاز یک از میدان الغدیر تا پشت دیوار بنیاد مستضعفان به‌طور کامل رفع معارض شده و سایت ساختمان ۱۲۵ آتش‌نشانی نیز برای پیشبرد پروژه تخریب شده است. ابتدای مسیر نیز برای افتتاح فاز اول طی یک ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.