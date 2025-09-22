پخش زنده
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی گفت: با هدف حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی، در یک سال اخیر تعداد ۱۱ مجوز فروشگاه صنایعدستی در استان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ پروانه کلاته به خبرگزاری صدا و سیما گفت: صدور این مجوزها با هدف ساماندهی و توسعه فعالیتهای صنایعدستی، حمایت از هنرمندان و ایجاد بستر مناسب برای عرضه آثار بومی و محلی انجام گرفته است.
وی افزود: با افزایش تعداد فروشگاههای صنایعدستی، فرصتهای بیشتری برای معرفی، فروش و بازاریابی تولیدات هنرمندان استان فراهم میشود که میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ترویج فرهنگ و هنر سنتی منطقه ایفا کند.
بیش از ۱۸ هزار صنعتگر در ۶۹ رشته صنایعدستی در خراسان شمالی مشغول به فعالیت هستند.