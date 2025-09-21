پخش زنده
عملیات سرشماری زنبورستانهای استان اردبیل، همزمان با سراسر کشور، از ۵ مهرماه آغاز و تا ۱۷ مهرماه ادامه خواهد داشت. هدف از این سرشماری، دستیابی به آمار دقیق و اطلاعات جامع در حوزه صنعت زنبورداری استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل حسین علی احدی عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: این استان به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید عسل در کشور، از ۵ تا ۱۷ مهرماه سال جاری، شاهد اجرای طرح سرشماری زنبورستانها خواهد بود. این طرح با همکاری کارشناسان پهنه مستقر در مراکز خدمات جهاد کشاورزی، معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، اتحادیه و تشکلهای زنبورداری، و با استفاده از سامانه جامع پهنهبندی اجرا میشود.
در این سرشماری، بازدید میدانی از زنبورستانهای استان، شامل زنبورستانهای مهاجر و بومی، انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از راندمان تولید کلنیها، برآورد دقیق تعداد کندوهای زنبور عسل استان و تعداد فعالان این بخش است.
بر اساس این سرشماری، آخرین اطلاعات واحدهای زنبورداری از جمله تعداد کندوها، میزان عسل تولیدی و محصولات جانبی زنبور (شامل ژل رویال، بره موم، گرده گل، زهر)، تعداد بهرهبرداران و اطلاعات مربوط به آنها (شامل سن، کد ملی، سطح سواد و تعداد شاغلین در زنبورستان) اخذ و در سامانه جامع پهنهبندی مدیریت دادههای کشاورزی ثبت خواهد شد.
این سرشماری با هدف بررسی عملکرد کلنیها، میزان تولید هر کلنی، درآمد بهرهبرداران و ایجاد بستر مناسب برای توسعه زنبورداری در استان انجام میشود. با توجه به پتانسیل بالای مراتع ییلاقات دامنه سبلان در تولید عسل، استان اردبیل قطب تولید عسل مرغوب در ایران به شمار میرود و عسل تولید شده در این استان، با نام عسل سبلان، ثبت جهانی شده و شهرت ملی و جهانی دارد.