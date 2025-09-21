پخش زنده
پویش «هیوای داهاتو» با همکاری خیرین، اصناف و نهادهای حمایتی، ۴۳۰۰ بسته آموزشی را در مهاباد تهیه و آماده تحویل به دانشآموزان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، قرار است ۴۳۰۰ بسته آموزشی به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بین دانشآموزان این شهرستان توزیع شود.
محمدصادق امیر عشایری، فرماندار ویژه مهاباد، در حاشیه بازدید از محل توزیع بستههای آموزشی اعلام کرد که این بستهها از محل کمکهای خیرین و نهادهای مختلف تهیه شده است.
وی افزود: بنیاد علوی ۱۷۰۰ بسته به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان، چهار مرکز نیکوکاری دیگر ۱۷۰۰ بسته با ارزش ۵ میلیارد تومان و کمیته امداد نیز ۹۰۰ بسته به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان در تهیه این بستهها مشارکت داشتهاند.
فرماندار مهاباد همچنین از همه افرادی که در قالب پویش «هیوای داهاتو»، بازاریان، اصناف، مجموعه تاناکورا، کامیونداران و دیگر خیرین در این امر خداپسندانه مشارکت کردند، قدردانی ویژه کرد.