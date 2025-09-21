پخش زنده
امروز: -
مجموعه «چشمان بیدار»، برنامه «خانه ایرانی»، مجموعه «عاشورا» و فیلم «معلم دهکده»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «چشمان بیدار»، هر روزساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود.
این مجموعه پویانمایی، ادای احترامی به شهدای رسانه است.
شبکه دو «خانه ایرانی»، را شنبه تا سهشنبه هر هفته حوالی ساعت ۲۳پخش میکند.
سبک زندگی خانوادههای ایرانی موضوع این برنامه است.
شبکه تهران مجموعه تلویزیونی «عاشورا» را هر شب ساعت ۱۹ پخش میکند.
این مجموعه روایتی از زندگی سرداران شهید مهدی و حمید باکری است.
«معلم دهکده» امروز ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم درباره مدیر مدرسهای روستایی در هنک کنگ است که برای موفقیت دانش آموزانش تلاش میکند.