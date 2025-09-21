



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر حج و زیارت فارس گفت: ثبت نام اعزام به عمره برای نیمه دوم مهر از ساعت ۱۱ صبح آغاز می‌شود.

زینلی افزود : ثبت نام به صورت اینترنتی در سامانه my.haj.ir و حضوری در دفاتر و شرکت‌های خدمات زیارتی انجام خواهد شد.

وی افزود: زوج‌هایی که تاریخ عقدنامه آنها سال ۱۴۰۴ است، خارج از نوبت به عمره مشرف می‌شوند و می‌توانند برای ثبت نام به اداره حج و زیارت استان فارس در خیابان ارم شیراز مراجعه کنند.