به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابت‌های جوجیتسو قهرمانی و انتخابی تیم ملی زیر ۱۸ سال کشور تحت عنوان"جام دفاع مقدس" به میزبانی استان کرمان برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور ۲۷۰ شرکت کننده از استان‌های مختلف سراسر ایران به میزبانی شهر کرمان برگزار شد و شرکت کنندگان در روز‌های ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه مبارزات خود را در اوزان مختلف این رشته به مدت دو روز سالن شهرداری این شهر برگزار کردند.

تیم جوجیتسو استان کردستان با سرپرستی و مربیگری میلاد سلطانی در این مسابقات رسمی حضور پیدا کرد و موفق به کسب دو مدال ارزشمند شد.

براین اساس، «محمد حیدری» نماینده استان کردستان با غلبه بر تمامی حریفان و بدون دادن حتی یک امتیاز به رقبای خود با شایستگی صاحب عنوان قهرمانی و گردن آویز زرین طلای این دوره از رقابت‌ها شد.

همچنین «محمدصدرا فتاحی» دیگر نماینده کردستانی نیز توانست با ایستادن بر سکوی سوم یک نشان برنز را برای استان به ارمغان آورد.

با اعلام مسئولین برگزاری این مسابقات نفرات برتر رقابت‌های جوجیتسو قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی جوجیتسو کشورمان جهت اعزام به مسابقات جهانی این رشته که قرار است در آذر ماه امسال به میزبانی کشور تایلند برگزار شود، فراخوانده خواهند شد.