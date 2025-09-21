کاهش دما و رگبار و رعد و برق در راه قزوین؛ آماده تغییرات جوی باشید
کارشناس هواشناسی گفت: با نفوذ و استقرار زبانههای پرفشار جوی، قزوین تا اواخر هفته جاری شاهد وزش بادهای شمالی، کاهش نسبی دما و بارشهای پراکنده خواهد بود.
، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی، با اشاره به خروجی مدلهای هواشناسی، از تغییرات جوی قابل توجهی در قزوین تا اواخر هفته جاری خبر داد و افزود: با نفوذ و استقرار زبانههای پرفشار، جریان بادها در استان شمالی شده و شاهد وزش بادهای شمالی خواهیم بود.
به گفته آخوندی، وزش بادهای شمالی و در ارتفاعات شمالی استان پدیده مه، گاهی افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و همراه با وزش بادهای لحظهای را خواهیم داشت. این تغییرات جوی، با کاهش نسبی دما در طول این مدت نیز همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی همچنین برای بعدازظهر روز سهشنبه تا ظهر روز چهارشنبه، با گذر امواج تراز میانی جو از منطقه، ضمن افزایش ابر در برخی از مناطق استان، رگبار و رعد و برق و وزش بادهای لحظهای پیشبینی کرد.