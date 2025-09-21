گروه جهادی مهر کوثر بسیج فرهنگیان شهرستان عباسآباد بیش از ۱۷۰ بسته لوازمالتحریر را میان دانشآموزان کمبرخوردار توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه سال تحصیلی جدید، بیش از ۱۷۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۸۰ میلیون تومان توسط گروه جهادی مهر کوثر بسیج فرهنگیان شهرستان عباسآباد تهیه و در اختیار دانشآموزان کمبرخوردار قرار گرفت.
خانم شعبانی، مدیر این گروه جهادی، با اشاره به تداوم این اقدام در پنجمین سال متوالی گفت: این بستهها با مشارکت فرهنگیان، خیرین، مدیران مدارس، اداره بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و شوراهای اسلامی روستاها تهیه شده و شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، تراش، پاککن، گونیا، نقاله، مداد رنگی و سایر اقلام موردنیاز دانشآموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه دوم است.
وی هدف از این اقدام را کمک مؤمنانه، رفع نیازهای آموزشی و کاهش دغدغههای تحصیلی خانوادههای کمبرخوردار عنوان کرد و از حمایت رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباسآباد، مسئول بسیج فرهنگیان و خیرین قدردانی نمود.