رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد گفت: امسال در قالب طرح‌های مرتعداری تلفیقی، ۱۰ هزار هکتار از مراتع روستا‌های حسن‌آباد، جعفرآباد و قزلقان احیا و برای بهره‌برداری اصولی به مرتعداران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهدی قدیمی گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود کیفیت مراتع، افزایش گیاهان خوش‌خوراک دام، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و کمک به اقتصاد دامداران انجام شده است.

وی افزود: در طرح مرتعداری قزلقان بیش از ۱۰۰ هکتار برای بهره‌برداری از گیاه دارویی و صنعتی باریجه اختصاص یافته که ارزش اقتصادی سالانه آن بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

قدیمی بیان کرد: همچنین در مراتع حسن‌آباد، جعفرآباد و قزلقان کشت گل محمدی در سطح ۱۵۰ هکتار پیش‌بینی شده است که به رونق معیشت بهره‌برداران کمک خواهد کرد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی ضمن تقویت پوشش گیاهی مراتع، به رفاه اقتصادی مرتعداران منجر می‌شود و علاوه بر این، بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعت‌گردی و بوم‌گردی، زنبورداری و تولید عسل نیز در طرح‌های مرتعداری لحاظ شده است.

شهرستان بجنورد ۲۳۱ هزار و ۵۳۳ هکتار منابع طبیعی دارد.