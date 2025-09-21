به گزراش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانش فرافزود: ۱۶ هزار و ۲۴۰ معلم، فرهنگی، دبیر، معلم پرورشی و مشاور وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان را بر عهده دارند.

وی گفت: این شمار دانش آموز در بیش از ۲ هزار و ۶۷ مدرسه استان سال تحصیلی خود را شروع می‌کنند.

دانش فر اضافه کرد: پیش بینی شده ۲۳ هزار دانش آموز کلاس اولی در ۸ هزار و ۵۵۱ کلاس درس سال تحصیلی خود را در همه شهرستان‌ها و مناطق استان آغاز کنند.

وی یادآورشد: امسال جشن شکوفه‌ها در شهر بوشهر در مدرسه شهیدمبارکی و روز بازگشایی مدارس هم در هنرستان ریحانه خواهد بود.