تیمهای ایرانی با حضور در بخش اختراعات مسابقات رباتیک تکنوفست ترکیه دستاوردهای خود را در حوزه پزشکی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات «تکنوفست» (TEKNOFEST) ترکیه، یکی از بزرگترین جشنوارههای فناوری، هوانوردی و رباتیک در جهان است که هر ساله با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و توسعه فناوریهای ملی در ترکیه برگزار میشود. این رویداد با همکاری بنیاد تیم فناوری (T۳) و وزارت صنعت و فناوری ترکیه سازماندهی و در شهرهای مختلف ترکیه برگزار میشود.
تکنوفست شامل مسابقات متنوعی در زمینههای مختلف فناوری است که در بیش از ۴۰ بخش اصلی و ۱۱۷ زیرمجموعه برگزار میشود.
این مسابقات برای گروههای سنی مختلف از دانشآموزان ابتدایی تا فارغالتحصیلان و کارآفرینان طراحی شده است و در حوزههایی مانند رباتیک، هوافضا، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، انرژیهای تجدیدپذیر، حملونقل هوشمند، طراحی پهپاد، هک و امنیت سایبری برگزار میشود.
در این رویداد، تیمهای شرکت کننده از سراسر جهان با ارائه پروژههای نوآورانه در حوزههای مختلف فناوری به رقابت میپردازند و برندگان جوایز نقدی و اعتباری دریافت میکنند. تکنوفست نه تنها فرصتی برای نمایش دستاوردهای علمی و فنی است، بلکه بستری برای تبادل تجربیات و همکاریهای بینالمللی در زمینه فناوری و نوآوری فراهم میآورد.
در سالهای اخیر، تیمهای ایرانی نیز با حضور در مسابقات تکنوفست ترکیه موفق به کسب مدالهای متعدد در رشتههای مختلف شدهاند. برای مثال، در مسابقات تکنوفست ۲۰۲۳، تیم تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان موفق به کسب مدال نقره و برنز در بخشهای صنعت و سلامت شد.
مسابقات تکنوفست فرصتی مناسب برای دانشآموزان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی است تا توانمندیهای خود را در سطح بینالمللی به نمایش بگذارند و با تیمهای برتر جهانی رقابت کنند.
حدیث میرزانیا، سرپرست تیم رباتیک و مدیر عامل یکی از شرکتهای فناور حوزه رباتیک با اشاره به حضور تیمهای ایرانی در این رقابت رباتیکی اظهار کرد: تیمهای ما تاکنون در مسابقات جهانی متعددی از جمله مالزی، ترکیه و هند شرکت کردهاند. یکبار هم به مسابقات آمریکا دعوت شدیم، اما به دلیل مشکلات ویزای کاری امکان حضور پیدا نکردیم.
وی ادامه داد: تیم ما تاکنون دوبار برای مسابقات جهانی آمریکا دعوت شده و همچنین چندی پیش موفق شد به صورت غیرحضوری مقام اول را کسب کند. در کانادا نیز به شکل غیرحضوری مقام گرفتیم.
میرزانیا ادامه داد: امسال نیز تیمهایی از ایران در مسابقات تکنو ترکیه شرکت میکنند که از ۲۶ تا ۳۰ شهریور برگزار میشود.
وی خاطر نشان کرد: تیمها در این رویداد اختراعات خود را برای رقابت به این مسابقات میبرند و در کنار اختراعات بیش از ۴۰ کشور رقابت خواهند کرد.
وی درباره تعداد تیمهای ایرانی حاضر در این رقابتها گفت: از سوی ما دو تیم در رقابت های رباتیک ترکیه اعزام میشوند.
میرزانیا با اشاره به سطح اختراعات تیمهای ایرانی در این رویدادافزود: در دورههای قبل طرحهای ارائه شده در حوزههای محیط زیست و کشاورزی بود. باغ هوشمند یکی از دستاوردهای تیمهای ایرانی است. امسال نیز اختراعات ارائه شده از سوی اعضای تیمهای ایرانی در حوزه پزشکی است و امیدواریم بتوانیم در ترکیه دستاورد خوبی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه رقابتهای جهانی ۵ روزه است و از ۲۶ تا ۳۰ شهریور برگزار میشود، اضافه کرد: داوریها در بخش اختراعات سختگیرانه است و نتایج به مرور اعلام خواهد شد.
به گفته مدیر عامل این شرکت فناور، در این دوره فقط در بخش اختراعات شرکت میکنیم، در حالی که در دورههای گذشته علاوه بر اختراعات در رباتهای ورزشی هم حضور داشتیم؛ از جمله فوتبالیستها و جنگجوهای هوشمند. اما امسال تمرکز ما فقط روی بخش اختراعات است.
وی ابراز امیدواری کرد تیمهای ایرانی بتوانند مقام کسب کنند و در صورت موفقیت نیز دعوتنامه حضور در مسابقات لندن را دریافت خواهند کرد.