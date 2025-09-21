به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛آبشار نوژیان لرستان با مناظر طبیعی زیبا، یکی از بهترین مقاصد تابستانی در ایران است. این منطقه با هوای مطبوع و چشم‌اندازهای زیبا مکانی جذاب برای استراحت و تفریح مسافران و گردشگران است.



این آبشار با ۹۵ متر ارتفاع و عرض تاج پنج متر،بلندترین آبشار در لرستان است و در جنوب شرقی شهر خرم آباد قرار دارد.

آبشار نوژیان لرستان در سال ۱۳۸۷ در فهرست میراث طبیعی و ملی به ثبت رسیده است.







