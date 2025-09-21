پخش زنده
زنگ جوانهها همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در مدرسه متوسطه اول نرجس اصفهان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در حاشیه برگزاری زنگ جوانهها همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، صبح امروز در مدرسه متوسطه اول نرجس اصفهان، گفت: این مراسم با هدف استقبال از دانشآموزان پایه هفتم و آغاز رسمی فعالیت مدارس در سال جدید تحصیلی، در فضایی پرشور و با حضور دانشآموزان، معلمان و اولیای آنها برگزار شد.
محمدرضا نظریان با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، افزود: ما به دنبال تربیت دانشآموزی تکبعدی نیستیم، هدف آموزش و پرورش، تربیت انسانهایی مسئول، متعهد، خلاق، سالم، پرسشگر و توانمند است، افرادی که علاوه بر علم و دانش، اخلاقمدار، باانضباط، منظم، و دارای روحیه مشارکت و احترام به دیگران باشند.
وی به نوجوانان توصیه کرد: تا در مسیر کشف استعدادهای خود قدم بردارند، چرا که ایران به ذهنهای خلاق و دستان توانای شما نیاز دارد.
محمدرضا نظریان ادامه داد: در سال تحصیلی جدید حدود یک میلیون دانشآموز در استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند، که از این تعداد، بیش از ۵۷ هزار نفر را دانشآموزان اتباع تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: اصفهان بهعنوان یکی از استانهای پرجمعیت کشور، همواره سهم قابل توجهی از جمعیت دانشآموزی را به خود اختصاص داده است.