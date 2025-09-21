بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۲۱۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۳۸ کیلووات ساعت برق طی روز ابتدایی هفته جاری بود؛ این معاملات مجموع ارزشی معادل هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۱۰ میلیون و ۸۵۸ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود.

همچنین از تابلو فیزیکی برق نیز ۱۶۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس دادوستد شد.

همچنین در این زمان ۵.۳ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز بورس انرژی ایران معامله شد.

تابلو فیزیکی برق آزاد نیز در آخرین شنبه شهریور میزبان دادوستد ۲۸.۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده با قیمتی رقابتی و آزاد به شکل فیزیکی بود. این معامله مجموع ارزشی برابر هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال را رقم زد.