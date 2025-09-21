کارشناس هواشناسی از کاهش موقت ناپایداریها در مازندران خبر داد و اعلام کرد که از فردا دوشنبه، بارشها در مناطق مختلف استان افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تاکامی کارشناس هواشناسی اعلام کرد: امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه، از میزان ناپایداریها در استان مازندران بهطور موقت کاسته شده، اما در ساعات بعدازظهر و شب، بارندگی در مناطق ساحلی و جلگهای نیمه غربی استان پیشبینی میشود. در ارتفاعات و نیمه شرقی نیز بارشها بهصورت پراکنده خواهد بود.
وی افزود: فردا دوشنبه، بر میزان و گستردگی بارشها افزوده میشود، هرچند شدت بارش در مناطق شرقی استان کمتر از سایر نقاط خواهد بود. همچنین روزهای سهشنبه و چهارشنبه، بارشها با شدت کمتر و بهصورت تناوبی ادامه خواهد داشت و تمرکز آن بیشتر در ارتفاعات خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گفت: پنجشنبه و جمعه، جو استان پایدار خواهد بود و دمای هوا افزایش مییابد. دریا نیز طی دو روز آینده مواج پیشبینی شده و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
تاکامی همچنین اعلام کرد: دیروز گلوگاه با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز، دلیر چالوس با کمینه دمای ۷ درجه بالای صفر، خنکترین منطقه مازندران ثبت شد.