به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تاکامی کارشناس هواشناسی اعلام کرد: امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه، از میزان ناپایداری‌ها در استان مازندران به‌طور موقت کاسته شده، اما در ساعات بعدازظهر و شب، بارندگی در مناطق ساحلی و جلگه‌ای نیمه غربی استان پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات و نیمه شرقی نیز بارش‌ها به‌صورت پراکنده خواهد بود.

وی افزود: فردا دوشنبه، بر میزان و گستردگی بارش‌ها افزوده می‌شود، هرچند شدت بارش در مناطق شرقی استان کمتر از سایر نقاط خواهد بود. همچنین روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، بارش‌ها با شدت کمتر و به‌صورت تناوبی ادامه خواهد داشت و تمرکز آن بیشتر در ارتفاعات خواهد بود.

بارش باران در رامسر

کارشناس هواشناسی گفت: پنجشنبه و جمعه، جو استان پایدار خواهد بود و دمای هوا افزایش می‌یابد. دریا نیز طی دو روز آینده مواج پیش‌بینی شده و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

تاکامی همچنین اعلام کرد: دیروز گلوگاه با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و صبح امروز، دلیر چالوس با کمینه دمای ۷ درجه بالای صفر، خنک‌ترین منطقه مازندران ثبت شد.