استاندار خوزستان در پیامی درخشش فرنگی کاران خوزستانی در مسابقات جهانی زاگرب را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت : پس از ۱۱ سال انتظار، به همت والای فرنگی کاران خوزستانی برگ زرینی دیگر بر دفتر افتخارات ورزش کشور ثبت شد و تیم ملی کشتی فرنگی ایران عزیز بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.
وی افزود : درخشان و تاریخ سازی جوانان غیور خوزستانی در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان را به تمامی اعضای تیم، مربیان سختکوش و خانوادههای ارزشمندشان تبریک عرض میکنم. این افتخار بزرگ، نشان از جایگاه ارزشمند ورزش خوزستان در کشور و عزم، تلاش و همت والای فرزندان با استعداد استان دارد.
استاندار خوزستان در پایان این پیام خاطر نشان کرد : از خدای بزرگ برای شما عزیزان سلامتی، موفقیت و افتخارات بیشتر در راه آیندهی پرافتخارتان مسئلت دارم.همیشه در کنار شما، حامی و قدردان تلاشهای بیوقفهتان خواهیم بود.