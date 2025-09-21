به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت : پس از ۱۱ سال انتظار، به همت والای فرنگی کاران خوزستانی برگ زرینی دیگر بر دفتر افتخارات ورزش کشور ثبت شد و تیم ملی کشتی فرنگی ایران عزیز بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.

وی افزود : درخشان و تاریخ سازی جوانان غیور خوزستانی در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان را به تمامی اعضای تیم، مربیان سخت‌کوش و خانواده‌های ارزشمندشان تبریک عرض می‌کنم. این افتخار بزرگ، نشان از جایگاه ارزشمند ورزش خوزستان در کشور و عزم، تلاش و همت والای فرزندان با استعداد استان دارد.

استاندار خوزستان در پایان این پیام خاطر نشان کرد : از خدای بزرگ برای شما عزیزان سلامتی، موفقیت و افتخارات بیشتر در راه آینده‌ی پرافتخارتان مسئلت دارم.همیشه در کنار شما، حامی و قدردان تلاش‌های بی‌وقفه‌تان خواهیم بود.