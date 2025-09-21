پخش زنده
دونده فلسطینی شرکت کننده در مسابقات دومیدانی ژاپن گفت: بیش از ۸۰۰ ورزشکار فلسطینی در جریان حملات دشمن اسرائیلی در غزه به شهادت رسیده و حدود ۳۰۰ مرکز ورزشی هم ویران و به گورستان تبدیل شده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که رژیم صهیونیستی نزدیک به دو سال به تجاوز و نسلکشی خود در غزه ادامه میدهد، «محمد دویدار»، دونده فلسطینی و تنها نماینده فلسطین، در بیستمین دوره مسابقات قهرمانی دو میدانی جهان در توکیو شرکت و تأکید کرد که حضور او در این مسابقات به خودی خود یک «پیروزی» است.
بر اساس این گزارش، حضور فلسطین در مسابقات جهانی دو و میدانی در توکیو با حذف دویدار در مرحله مقدماتی ۸۰۰ متر به پایان رسید و او با زمان ۱ دقیقه و ۵۳.۶۳ ثانیه در آخرین جایگاه گروه خود قرار گرفت.
دویدار ۲۴ ساله به آناتولی گفت که او تلاش مضاعفی برای حضور در این مسابقات با وجود شرایط سخت انجام داده و از اینکه پرچم فلسطین را در این آوردگاه جهانی به اهتزاز درآورده، به خود میبالد.
وی افزود: اینکه به عنوان تنها نماینده فلسطین در مسابقاتی در این سطح باشم افتخاری است که با من خواهد ماند، با اینکه ما پیست دو و میدانی یا زمین تمرین نداریم و تنها کاری که میکنیم دویدن در خیابانها است.
این دونده فلسطینی مشارکت خو در این بازیها را که از تاریخ ۱۳ تا ۲۱ سپتامبر (۲۲ تا ۳۰ شهریور) در حال برگزاری است به مثابه پیام امید و پایداری دانست.
دویدار ادامه داد: در مسابقهای شرکت کردم که نمیتوانستم در آن ببازم. من از صفر شروع کردم، از دل محرومیت، پس دیگر چه چیزی میتوانستم از دست بدهم؟!
او اضافه کرد که دیگر دوندگان بینالمللی در طول مسابقات از او حمایت زیاد و مردم ژاپن نیز به گرمی از عملکرد او استقبال کردند.
دویدار به آغاز دوران حرفهای خود هم اشاره و اعلام کرد که خواهرش که یک دونده است، الهامبخش او برای ورود به دنیای دویدن بود و از آن زمان تاکنون هرگز دویدن را متوقف نکرده و این به بخش اساسی زندگی او تبدیل شده است.
وی درباره اوضاع فلسطین نیز بیان کرد که بیش از ۸۰۰ ورزشکار فلسطینی در جریان حملات دشمن اسرائیلی در غزه به شهادت رسیده و حدود ۳۰۰ مرکز ورزشی ویران و ورزشگاهها به گورستان تبدیل شدهاند.
این دونده اظهار داشت: ببشتر دوستان و هم تیمیهای من در غزه هستند، اما دیگر جای امنی برای تمرین وجود ندارد. ما با وجود خطر در خیابانها میدویم، وقتی میدوم، احساس میکنم به دنیا پیام میفرستم و کاری برای پرچم کشورم انجام میدهم.
دویدار تأکید کرد که سعی میکند تراژدی کشورش را از تمرکز قبل از مسابقه جدا کند.
وی گفت: اگر یک ثانیه را از دست بدهی، نمیتوانی آن را پس بگیری. سعی میکنم قبل از مسابقه اخبار را تماشا نکنم، هرچند که تمام این درد را در درونم دارم.
او در پایان گفت که میخواهد پیامی به کودکان فلسطین بفرستد: تلاش و ایمان داشته باشید، ما برای این پرچم مدال خواهیم گرفت.