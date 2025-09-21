رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت تخصص‌گرایی در حوزه وکالت، از کارآموزان خواست تا با تمرکز بر آموزش‌های تخصصی و به‌روزرسانی دانش حقوقی خود، نقش مؤثری در دفاع از حقوق مردم ایفا کنند.

عبدلیان پور گفت: مجموعه بزرگ مرکز وکلا با هدف رسالت آموزشی خود توانسته است از بهترین روش‌ها و اساتید و مدرسان دانشگاهی استفاده کند تا وکلایی متخصص تحویل جامعه و دستگاه قضا بدهد.

وی افزود: شما کارآموزانی که قرار است امروز قسم یاد کنید تا پاسدار حق و حقیقت و یاور مظلومان باشید، بایدخود را به لحاظ علمی به جدیدترین علوم حقوقی متناسب با نیاز‌های داخلی و بین المللی کشور مجهز کنید و امر وکالت را به صورت تخصصی پیگیری کنید. نه اینکه صرف آموزش‌های پایه وارد دعاوی مختلف شوید وبا تعدد و تکثر پرونده‌های نامرتبط برای خود و مردم مشکل ایجاد کنید.

عبدلیان پور همچنین گفت: امروز این بالندگی مرکز سبب شده تا مجموعه ما در عرصه‌های بین المللی حرف برای گفتن داشته باشد به گونه‌ای که امروز یکی از وکلای ما به عنوان قاضی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) انتخاب می‌شود و افتخاری برای کشور و دستگاه قضا رقم می‌زند.

رئیس مرکز وکلا ضمن اینکه از کارآموزان خواست تا در حوزه آموزش‌های تخصصی خود را به روز کنند و مدام این به‌روز‌رسانی مطابق با دعاوی جدید و تحولات روز تغییر کند؛ افزود: یکی از اصول بنیادین مرکز مسئله خود انتظامی است که ما در دوره جدید تاکید ویژه برآن داریم و انتظار می‌رود اعضای مرکز چه خانم و چه آقا، خودشان شأن وکیل بودن و مهمتر شأن وکیل مرکزوکلای قوه قضاییه بودن را رعایت کنند و افتخاری برای دستگاه قضایی باشند.

در این مراسم نیز حجت الاسلام کثیرلو رئیس کل دادگستری اردبیل در سخنانی بر ضرورت رعایت جایگاه وکالت از سوی اعضای مرکز تاکید کرد و گفت: در مقاطع مختلف شاهد اظهارات و تاییدات رئیس دستگاه قضا درمورد اقدامات مرکز وکلا بوده‌ایم و این مسئله نشان از تلاش‌های رئیس و اعضای این مجموعه دارد و انتظار می‌رود تا در حوزه خود مراقبتی و خود انتظامی عزیزان جدیدالورود به مرکز پاسدار این شأن و جایگاه باشند.

در پایان این مراسم از خانواده معزز شهدا و رئیس کل دادگستری استان اردبیل قدردانی و پروانه چند نفر از کارآموزان به طور نمادین به آنها اعطا شد.