پخش زنده
امروز: -
معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان، خواستار اقدام فوری شهرداری آبادان و سایر دستگاههای مرتبط به منظور حفظ ایمنی شهروندان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان، با تأکید بر مقاومسازی پلهای شهرستان آبادان به منظور حفظ ایمنی شهروندان، خواستار اقدام فوری شهرداری آبادان و سایر دستگاههای مرتبط شد.
علی بیرانوند در جلسهای که به منظور بررسی وضعیت پلهای شهرستان آبادان با هدف افزایش ایمنی شهروندان در محل دفتر معاون دادستان مرکز استان برگزار شد، ضمن اخذ گزارش شرایط فعلی پلهای آبادان بر لزوم اقدامات فوری برای حفظ سلامت و جان شهروندان، اظهار داشت: شهرداری آبادان باید با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و پالایشگاه نفت آبادان، تحت نظارت و هماهنگی فرمانداری این شهرستان، به سرعت پلها را تعمیر و مقاومسازی کند.
وی افزود: این اقدامات باید در قالب تفاهمنامه انجام شود و تا به سرانجام رسیدن پروژهها، پیگیری و نظارت لازم بر عملکرد دستگاههای مذکور صورت خواهد گرفت.
معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر عزم قاطع دستگاه قضا در برخورد با هرگونه اهمال و ترک فعل در این حوزه گفت: با هرگونه اهمال، سهلانگاری و کوتاهی در این زمینه برخورد جدی خواهیم کرد. ایمنی و سلامت شهروندان اولویت اصلی ماست و هیچ کوتاهی در این حوزه قابل قبول نخواهد بود.
بیرانوند در ادامه، همکاری همه دستگاههای مرتبط را برای رفع مشکلات آبادان ضروری دانست و افزود: مشکلات مربوط به پلهای این شهرستان تنها با مشارکت و تعامل سازنده تمامی دستگاهها قابل رفع است. همکاری میان شهرداری، سازمان منطقه آزاد اروند، پالایشگاه نفت و دیگر مجموعههای تأثیرگذار، نقش کلیدی در این فرآیند دارد.
در ادامه تعدادی از مسئولان استانی و محلی نیز با ارائه نظرات و راهکارهای خود، به بررسی موانع و چالشهای موجود پرداختند. حاضران پیشنهادهایی در خصوص استفاده از شیوههای تخصصی برای مقاومسازی پلها مطرح کردند تا ایمنی فنی و ساختاری آنها به بهترین شکل ممکن تأمین شود.
شهرستان آبادان بهعنوان یکی از شهرهای مهم و استراتژیک استان خوزستان و کشور، بهویژه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و قرار داشتن در مجاورت اروندرود، همواره نقشی کلیدی در اقتصاد، صنعت و گردشگری ایفا کرده است.