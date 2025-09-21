رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران، روز شنبه ۲۹ شهریور با ثبت بیش از ۸۸ درصد ارزش کل معاملات، شاهد جهش قابل توجهی در ارزش روزانه دادوستد‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بورس انرژی ایران در روز شنبه ۲۹ شهریور ماه، رکورد ارزش معاملات خود را با ثبت ۳۹ هزار و ۳۱۴ میلیارد ریال شکست. این ارزش حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ‌های داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، معاملات برق و ابزار‌های مالی بود.

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی با فروش ۱۰۳ هزار و ۸۷۵ تن محصولات نفت، گاز و حامل‌های انرژی توانست ارزش ۳۴ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال را به ثبت برساند که ۸۸ درصد از کل معاملات این روز را تشکیل می‌دهد.

شرکت پتروشیمی بیستون به عنوان برترین فروشنده رینگ بین‌الملل، ۴۵ هزار تن بلندینگ نفتا را با قیمت پایه صفر دلار به ازای هر تن عرضه و معامله کرد که ارزشی معادل ۲۱ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال داشت. همچنین شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم ۴۰ هزار تن برش سبک را با رقابت قیمتی معامله کرد که ارزش آن ۱۲ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال بود.

در رینگ داخلی نیز ۷ هزار و ۲۳۲ تن حامل انرژی به ارزش ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال معامله شد. پتروشیمی بیستون با فروش ۳ هزار تن حلال ۵۰۳ در صدر فروشندگان این بخش قرار گرفت و ۱ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال ارزش معامله به ثبت رسید.

در بازار ابزار‌های مالی نیز معاملات مختلفی انجام شد که مجموع ارزش آنها به ۳۷۹ میلیارد ریال رسید. در این بخش، بیش از هزار قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد و همچنین معامله حدود ۹۰۰ هزار واحد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله انجام گرفت.