

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجید پارسا در مراسم جشن جوانه‌ها به مناسبت آغاز سال تحصیلی با تاکید بر اینکه براساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزیر آموزش و پرورش، دو محور اساسی در دستورکار است به اصلاح الگوی مصرف با توجه به ناترازی‌های انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به چالش‌های جهانی و مشکلات پیش‌رو در زمینه کمبود منابع انرژی، ما وظیفه داریم تا فرهنگ صحیح مصرف را از دوران تحصیل در میان دانش‌آموزان نهادینه کنیم. این امر، نه تنها در سطح مدرسه، بلکه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی در خانواده‌ها و جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تقویت هویت ایرانی-اسلامی دانش‌آموزان را در شکل‌گیری نسل آینده تاثیرگذار دانست و افزود: بدین منظور، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متنوعی تدوین شده تا هویت ملی و اعتقادی دانش‌آموزان را بیش از پیش تقویت کنیم که در این راستا کاروان تجهیزاتی شامل پرچم و نقشه ایران برای ۱۵۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران ارسال شده است تا این نمادهای پرافتخار در مدارس و کلاس‌های درس نصب شوند تا یادآور هویت و تمامیت ارضی کشورمان باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران‌ از دانش‌آموزان خواست تا با جدیت و پشتکار، قدردان زحمات معلمان و کادر مدرسه خود باشند.