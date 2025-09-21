مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: کیفیت هوای این استان در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

کیفیت قابل قبول هوا در چهارمحال و بختیاری

کیفیت قابل قبول هوا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کریمی گفت: میانگین شاخص کیفیت هوا درشهرکرد ۹۲ است.

وی افزود: میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۲.۵میکرون برابر با ۳۲ میکروگرم در مترمکعب و میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۱۰ میکرون برابر با ۶۹ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شد.

کریمی گفت: براساس شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین صفر تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع قابل قبول، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود