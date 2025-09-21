پخش زنده
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران در نشست با مدیر و رؤسای پایانه نفتی خارگ، بر اهمیت پیگیری مستمر طرحهای توسعهای و تسریع در روند اجرای آنها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عباس اسدروز با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه خارگ گفت: اجرای طرحها باید با دقت و بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده صورت گیرد. سه عامل هزینه، کیفیت و زمان از ارکان اصلی مدیریت طرح هستند و ضروری است با شناسایی مشکلات و رفع موانع، طرحها در موعد مقرر به بهرهبرداری برسند.
وی افزود: اعتبارات و منابع مالی موردنیاز طرحها تأمین شده و باید بدون وقفه جذب و به طرحهای اجرایی تبدیل شوند. در این مسیر، توجه به سرعت عمل در عین حفظ کیفیت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران همچنین با اشاره به اهمیت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و توسعه زیرساختهای ذخیره سازی، بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از طرحها تأکید کرد.
مدیر پایانه نفتی خارگ هم گزارشی از روند پیشرفت طرح ها، وضعیت نیروی انسانی و برخی کمبودها ارائه کرد.
سیدعلی میری با اشاره به ضرورت توجه ویژه به حوزه فنی و اجرای برنامههای تعمیرات و نگهداری تأسیسات، گفت: پایداری تجهیزات و افزایش قابلیت اطمینان آنها از اولویتهای اصلی پایانه نفتی خارگ است.