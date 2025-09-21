پخش زنده
کلاس هفتمیهای چهارمحال و بختیاری ورود به مقطع جدید تحصیلی را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دانش آموزان پایه هفتمی امروز ورود به مقطع جدید را جشن گرفتند.
جشن جوانهها، جشن ورود پایه هفتمیها به مقطع جدید تحصیلی است.
امسال قریب به ۲۰۵ هزار دانشآموز در ۲ هزار و ۳۷ آموزشگاه دولتی و غیردولتی سراسر استان سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
همچنین ۱۱۳ هزار دانشآموز دوره ابتدایی در استان تحصیل میکنند، که از این تعداد، ۱۷ هزار و ۶۰۰ دانشآموز کلاس اولی هستند و از ۳۱ شهریورماه هم ویژه برنامه بازگشایی مدارس برای این دانشآموزان برگزار میشود.
در جشن جوانهها همچنین از پویش ملی «ایران سرافراز» هم رونمایی شد.
این پویش، با هدف تأکید بر مفاهیمی ازجمله هویت ملی و هویت ایرانی- اسلامی است تا دانشآموزان از بدو ورود به مدرسه، با هویت و گذشته و پیشینههای ایران اسلامی خود آشنا شوند.