هواشناسی استان آذربایجان‌ غربی نسبت به وقوع بارش‌های شدید، سیلابی شدن رودخانه‌ها و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی هشدار داد و از مردم خواست تا از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان‌ غربی نسبت به وقوع وضعیت جوی، هشدار نارنجی اعلام کرد و از شهروندان خواست تا نسبت به رعایت نکات ایمنی و آمادگی لازم اقدام کنند.

بر اساس این هشدار که از اواخر روز یکشنبه ۲۹ شهریور آغاز شده است، بارش‌های شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد گاهی شدید در نیمه شمالی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها و خسارت به سازه‌های سبک و مزارع کشاورزی شود. همچنین احتمال کاهش دید در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌ها وجود دارد.

هواشناسی استان از مردم درخواست کرده است ضمن آمادگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران، از تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.

همچنین توصیه شده است که شهروندان مراقب سقوط اشیاء و درختان در اثر وزش بادهای شدید باشند و نسبت به پاکسازی مسیرهای آبراه‌ها و کانال‌ها اقدام نمایند.

در صورت بروز حوادث احتمالی، ارتباط با ستادهای مدیریت بحران و سازمان‌های امدادی ضروری است.