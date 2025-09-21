پخش زنده
دیجیتالیسازی گیاه کده چهارمحال و بختیاری با بیش از ۱۷ هزار نمونه گیاهی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طرح ملی تهیه مجموعه دادههای نمونههای هرباریومی این مرکز با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی دیجیتال و بارگذاری در الگوهای بینالمللی، کلید خورد.
این گیاه کده که با کد بینالمللی «D» در فهرست جهانی ثبت شده، یکی از غنیترین مخازن گیاه شناسی غرب کشور محسوب میشود و بیش از ۱۷هزار و ۷۵۰ نمونه گیاهی از سراسر ایران را در خود جای داده است.
بر اساس این گزارش، این طرح با استفاده از فناوریهای نوین از جمله پایتون، تصویربرداری با کیفیت بالا و ایجاد یک دیتابیس ساختاریافته انجام خواهد شد. همچنین طراحی وباپلیکیشن و انتشار دادهها در الگوهای جهانی مانند GBIF (سامانه جهانی اطلاعات تنوع زیستی) از دیگر اهداف این طرح است.
تهیه مجموعه دادههای نمونههای هرباریومی این مرکز با مسئولیت امین زراعتکار (عضو هیأت علمی و استادیار سیستماتیک گیاهی مرکز) به عنوان مجری مسئول، آغاز شد.
اجرای این طرح به محمدامین فتح اللهی، سرباز نخبه و دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی سپرده شده است.