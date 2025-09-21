پخش زنده
مدیرعامل توانیر گفت: بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۵ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و از حمایت کامل برخوردارند، اما تنها دو درصد از مشترکان با مصرف بیش از دو و نیم برابر الگو، هزینه برق را با نرخهای بالاتر تا حدود پنج هزار تومان برای هر کیلوواتساعت پرداخت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبیمشهدی با اشاره به سیاستهای تعرفهگذاری برق افزود: نظام پلکانی تعرفهها بهگونهای طراحی شده است که اکثریت مشترکان از تعرفههای حمایتی بهرهمند شوند و تنها گروه اندکی از پرمصرفها هزینه واقعیتر انرژی را پرداخت میکنند. این سازوکار باعث میشود تا عدالت در توزیع یارانهها رعایت و در عین حال انگیزه اصلاح الگوی مصرف تقویت شود.
رجبیمشهدی با تاکید بر نقش شهروندان در تحقق عدالت انرژی گفت: مشترکان میتوانند با تغییرات کوچک مانند استفاده بهینه از کولر یا خاموش کردن وسایل غیرضروری، هزینههای قبض خود را تا ۲۰ درصد کاهش دهند. همچنین اپلیکیشن «برق من» ابزاری در دسترس همه است تا سوابق مصرف خود را بررسی و مدیریت کنند.
وی خاطرنشان کرد: مصرف بهینه انرژی یک وظیفه جمعی است که در کنار منافع فردی، به کاهش فشار بر شبکه سراسری و افزایش تابآوری صنعت برق کشور منجر میشود.