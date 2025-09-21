به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان از صبح امروز یکشنبه به میزبانی سنگاپور آغاز شد و سینا ضیغمی‌نژاد ملی پوش شایسته کشورمان در ماده ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB۹، با ثبت زمان یک دقیقه و ۹ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه در جایگاه پنجم ایستاد و به فینال مسابقات صعود کرد.

نماینده کشورمان در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۱۰، با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

سینا ضیغمی نژاد از ساعت ۱۳:۲۰ ظهر امروز به وقت ایران در مرحله فینال ماده ۱۰۰ متر قورباغه با حریفان خود به رقابت می‌پردازد.

رقابت‌های قهرمانی جهان پاراشنا به میزبانی سنگاپور با حضور ۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور برگزار می‌شود.