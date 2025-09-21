به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اعلام این خبر گفت: با پیگیری های صورت گرفته و همکاری مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، یک دستگاه تشخیصی آزمایشگاهی وایرال لود بیماری HIV (RT-PCR Machine) به همراه متعلقات فنی و یک دستگاه UPS، اهدایی از طرف دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) که تحویل معاونت بهداشتی دانشگاه شده بود جهت انجام آزمایشات تخصصی بیماری HIV، در آزمایشگاه مرجع سلامت بهداشت استان، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

شایان ذکر است تا قبل از تحویل این دستگاه، آزمایشات تخصصی HIV برای بیماران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در استانهای همجوار صورت می گرفت.

گفتنی است آزمایش HIV Viral Load (بار ویروسی HIV) برای تشخیص HIV و همچنین برنامه‌ریزی و نظارت بر درمان HIV استفاده می شود.