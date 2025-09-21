به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین نمادین استانی جشن‌جوانه ها با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در دبیرستان دوره اول بنت الهدی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه برگزار شد

بیش از ۱۶۴ هزار دانش آموز پایه اول متوسطه در آذربایجان غربی سال تحصیلی جدید رو آغاز کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش اذربایجان غربی در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، این مراسم را فرصتی مغتنم برای تجلیل از اهمیت تعلیم و تربیت و آغاز فصلی نو در مسیر یادگیری دانست.

علی اکبر صمیمی خطاب به دانش‌آموزان افزود: آغاز سال تحصیلی مانند ورق زدن صفحه‌ای سفید در دفتر زندگی شماست. امروز فرصتی تازه پیش روی شماست تا با همت، کنجکاوی و خلاقیت مسیر آینده خود را ترسیم کنید و از شکست‌ها نهراسید. هر گامی که در مسیر دانش و مهارت بردارید، سرمایه‌ای برای فردای روشن خود و ایران اسلامی خواهد بود.

صمیمی اظهار داشت: امسال در اذربایجان غربی بیش از ۶۷۰ هزار دانش آموز در بیش از ۵ هزارمدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

یوسف فرمانی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه نیز با اشاره به ضرورت شور و نشاط در فرآیند یادگیری و تربیت گفت: جشن جوانه‌ها فرصتی برای آغازی شاد و پرانرژی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و ایجاد انگیزه‌ای تازه برای یک سال تحصیلی پربار است. این جشن با هدف تقویت انگیزه، خلاقیت و توسعه مهارت‌های زیست‌مدیریتی و اجتماعی برگزار می‌شود و آغاز رسمی سال تحصیلی را همزمان با نواخته شدن «زنگ مهر» در دبیرستان بنت‌الهدی این مدیریت اعلام می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه با قدردانی از تلاش‌های معلمان افزود: معلمان نه تنها انتقال‌دهنده دانش بلکه معماران ذهن و روح نسل آینده هستند.آنها با بهره‌گیری از روش‌های نوین تدریس، فناوری‌های آموزشی و ایجاد محیط یادگیری امن و شاد، می‌توان تجربه آموزشی دانش‌آموزان را به حداکثر اثرگذاری رساند.

فرمانی در ادامه یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس را گرامی داشت و تأکید کرد: پیشرفت علمی و فرهنگی کشور باید در بستر حفظ ارزش‌ها و هویت ملی تحقق یابد و مشارکت خانواده‌ها و مدرسه، ضامن شکوفایی استعداد‌ها و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان است.

وی در پایان افزود: امیدواریم جوانه‌های دانش و امید که امروز می‌رویند فردا به درختانی توانمند تبدیل شوند که سایه‌سار افتخار و پیشرفت ایران باشند. با همدلی، کوشش و انگیزه، می‌توانیم مدارس را به محیط‌هایی الهام‌بخش و شاد برای همه دانش‌آموزان تبدیل کنیم.