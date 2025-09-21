مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران اعلام کرد: ۴۴ هزار و ۶۳۰ دانش آموز پایه هفتم امروز در سراسر استان به مدرسه رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کلبادی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، جشن «جوانه‌ها» ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم امروز ۳۰ شهریورماه در مدارس دوره اول متوسطه استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۶۳۰ دانش آموز پایه هفتم امروز در سراسر مازندران به مدرسه رفتند، افزود: فردا برنامه ورود کلاس اولی‌ها را داریم و بیش از ۲۸ هزار دانش آموز هم در روز اول مهر وارد مدارس مازندران می‌شوند.

مدارس استان با فضاسازی شاد، اجرای برنامه‌های فرهنگی و حضور اولیای دانش‌آموزان، میزبان نوجوانانی بودند که نخستین روز حضور در دوره متوسطه را تجربه کردند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می دهد