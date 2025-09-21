در قوه قضاییه پیمایش‌هایی با هدف بررسی افکار عمومی انجام می‌شود و بر اساس این نظرسنجی‌ها مبارزه با فساد مهم‌ترین خواسته و مطالبه مردم از دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، اجلاسیه شفافیت با هدف سند تحول و تعالی قوه قضاییه با حضور ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه و جمعی از مدیران دستگاه‌ه‌های اجرایی، اساتید، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برگزار شد.

سید محمد صاحبکار گفت: در قوه قضاییه پیمایش‌هایی با هدف بررسی افکار عمومی انجام می‌شود و بر اساس این نظرسنجی‌ها مبارزه با فساد مهم‌ترین خواسته و مطالبه مردم از دستگاه قضایی است.

وی افزود: در این راستا ابتدا با مفسدان و در سطح بالاتر با زمینه‌ها و بستر‌های فساد مبارزه می‌شود. تاکید مقام معظم رهبری نیز همواره بر شناسایی بستر‌های فساد و رفع این بستر‌ها و گلوگاه‌هاست.

معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمینه راهکار‌هایی وجود دارد که در سطح دنیا نیز مطرح است. یکی از مهمترین این موارد موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع است. در نظام اسلامی نیز ایجاد این شفافیت و شناسایی و مقابله با این گلوگاه‌های فساد به عنوان یکی از وظایف سازمان بازرسی مطرح شده است.

وی همچنین گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب سازمان بازرسی در زمینه شفافیت، آموزش مدیران حقوق و قوانین است. یعنی به مدیرانی که به سازمانی وارد شدند، قوانین مهم و شاخص آن سازمان را آموزش می‌دهند تا عملکرد مدیر مربوطه بهبود یابد.

صاحبکار افزود: هفته گذشته دستورالعملی در زمینه حمایت از گزارشگران فساد و پرداخت پاداش آنان ابلاغ شد که این امر در زمینه افزایش شفافیت و حمایت از گزارشگران فساد بسیار موثر است.

معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق و صریح قانون در کاهش فساد، گفت: در شرایط کنونی انجام فساد بسیار سخت‌تر و دشوارتر شده است زیرا که زیرساخت‌های بسیاری در حوزه مقابله با فساد در کشور ایجاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: این همایش می‌تواند اجرای قوانین در حوزه شفافیت را از روی کاغذ به میدان عمل وارد کند تا مبارزه با فساد در اندیشه و باور همه ما نهادینه شود.