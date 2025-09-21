معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات کارگران و پرهیز از ایجاد معوقات حقوقی تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در نشست کمیسیون کارگری شورای تأمین استان، گفت: با اجرای مصوبات این شورا، موانع اداری و تأخیر در پرداخت حقوق کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق رفع خواهد شد.

وی اظهار داشت: تعامل نیروی کار و کارفرما در یزد همواره زبانزد کشور بوده است و کارگر پس از انجام کار، حق دارد در موعد مقرر حقوق خود را دریافت کند و تأخیر در پرداخت‌ها فشار مضاعفی بر معیشت خانواده‌ها وارد می‌کند.

معاون استاندار افزود: از این‌رو، حتی یک مورد تأخیر را نیز با حساسیت پیگیری می‌کنیم.

دهستانی رسیدگی به مشکلات کارگری را از اولویت‌های جدی استان دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و همکاری، زمینه ارتقای احساس آرامش و امنیت شغلی را برای کارگران عزیز فراهم کنند.