پخش زنده
امروز: -
شهردار بوشهر از ورود ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل درونشهری این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین حیدری اظهار داشت: با موافقت شورای اسلامی شهر و اختصاص اعتباری معادل ۸۰۰ میلیارد ریال، خرید این میدلباسها در دستور کار قرار گرفت و بهزودی این اتوبوسها رونمایی خواهند شد.
وی با اشاره به نقش مهم این اتوبوسهای جدید در تحقق خواستههای مردم گفت: با اضافه شدن این دستگاهها، فاصله زمانی حرکت اتوبوسها در خطوط مختلف کاهش یافته و زمان انتظار شهروندان برای استفاده از حمل و نقل عمومی کمتر خواهد شد.
شهردار بندر بوشهر با اشاره به فعالیتهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ دستگاه اتوبوس در خطوط مختلف از جمله باغ زهرا، بهمنی، سبزآباد، تنگکها، نیایش، هلیله، نیروگاه و بندرگاه فعالیت دارند که روزانه ۱۸۰ سرویس رفت و برگشت ارائه میدهند.
وی ادامه داد: در تابستان روزانه حدود چهار هزار نفر و در زمستان حدود شش هزار نفر از خدمات ناوگان اتوبوسرانی شهری بوشهر در مسیرهای مختلف استفاده میکنند.