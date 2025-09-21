معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت چهاردهم به هیچ عنوان از مرکز آمار نمی‌خواهد که آمار را به صورت دستکاری‌شده ارائه کند؛ چراکه این کار خیانت به علم، مردم و برنامه‌ریزی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای عارف در جلسه شورای عالی آمار و نخستین جلسه شورای راهبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که در مرکز آمار ایران برگزار شد، با تبریک آغاز این سرشماری به شیوه‌های نوین و مدرن، تأکید کرد: دولت آمادگی کامل دارد از مرکز آمار ایران در اجرای این سرشماری حمایت کند.

وی افزود: آمار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در آغاز هر طرحی است و اگر مبنا بر آمار دقیق باشد، اطمینان خاطر در طرح مسائل، اجرا و ارزیابی ایجاد خواهد شد؛ بنابراین آمارگیری باید با دقت و وسواس صورت گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و جلب اعتماد مردم در سرشماری‌ها و آمارگیری‌ها گفت: به دلیل تعدد نهاد‌های آماری، مردم نسبت به آمار‌های دولتی بی‌اعتماد شده‌اند؛ البته شرایط نسبت به گذشته بهتر است، اما همچنان باید فرهنگ‌سازی و اطمینان‌سازی در دستور کار قرار گیرد.

آقای عارف با اشاره به روند شکل‌گیری سازمان مدیریت و مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: در گذشته مراجع مختلفی اقدام به ارائه آمار می‌کردند که این موضوع باعث اختلافات و مشکلاتی می‌شد. در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که باید مرکزی واحد، یکتا و مستقل از هر نهاد دولتی و حاکمیتی برای آمار ایجاد شود تا آمار به‌منظور خوشایند مسئولان یا دستگاه‌ها تولید نشود.

وی ادامه داد: تاکنون دولت‌ها با مرکز آمار برخورد دستوری نداشته‌اند و دولت چهاردهم نیز بر این موضوع واقف است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تقدیر از کارشناسان مرکز آمار تصریح کرد: دقت و سلامت آمار‌های این مرکز مرهون تلاش کارشناسان شایسته آن است و دولت چهاردهم هرگز از مرکز آمار نخواهد خواست که در آمار دستکاری کند.

دکتر عارف گفت: مرکز آمار ایران باید مستقل عمل کند و ضمن رعایت مباحث طبقه‌بندی، در صورت انتشار آمار، آن را به‌صورت دقیق و شفاف در دسترس قرار دهد.

وی اهمیت حفاظت از داده‌ها را یک چالش جدی دانست و گفت: ممکن است داده‌ها در نگاه عمومی بی‌اهمیت به نظر برسند، اما ترکیب همین داده‌ها می‌تواند مبنای تصمیمات کلان باشد؛ بنابراین هیچ داده‌ای ساده و بی‌ارزش نیست و باید سطح دسترسی به داده‌ها و چگونگی حفاظت از آنها به‌طور جدی مشخص شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی خطا‌ها در ارائه و در اختیار قرار دادن داده‌ها در دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: باید با وسواس، موضوع دسترسی به داده‌ها مدیریت شود؛ چراکه این داده‌ها ناموس حکومت و برنامه‌ریزی کشور هستند و دشمنان و رقیبان می‌توانند از آنها به‌ویژه در حوزه اقتصادی سوءاستفاده کنند.

وی افزود: هدف ما محدود کردن دسترسی دانشمندان و دانشجویان به داده‌ها نیست، بلکه باید ارائه داده‌ها با دقت و ضوابط مشخص صورت گیرد.

آقای عارف همچنین درباره آمار نرخ کالا‌ها گفت: با توجه به همبستگی و اطمینان از آمار ارائه‌شده در دستگاه‌های مختلف، ضرورتی ندارد که همه نهاد‌ها آمار جداگانه منتشر کنند. باید نظم واحدی در این زمینه ایجاد شود و در کنار انتشار آمار، تحلیل دقیق آنها نیز یک ضرورت اساسی است

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در ابتدای سخنان خود با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد در مسابقات جهانی خاطرنشان کرد: این کشتی‌گیران و جوانان پرشور و اخلاق‌مدار نمونه‌ای از جوانان ایرانی هستند که بدون هیچ‌گونه گزینش و معیار‌های خاص، صرفاً بر اساس ظرفیت‌های خود انتخاب شدند و نقشی بزرگ در افزایش غرور ملی ایفا کردند. ما به این جوانان غبطه می‌خوریم چراکه کاری کارستان انجام دادند.

آقای عارف با اشاره به اینکه رفتار پهلوانانه کشتی‌گیران ایران در مسابقات جهانی نشان داد روحیه «پهلوان تختی» در تک‌تک آنان زنده است، افزود: با وجود بداخلاقی برخی رقبا، هیچ عکس‌العملی نشان ندادند و این موضوع باعث غرور و سربلندی کشور شد. این منش و الگو باید در همه بخش‌های کشور توسعه یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: افتخارآفرینی تیم ملی کشتی در مسابقات جهانی نشان داد که اگر به جوانان کاری نداشته باشیم، زمینه‌ها و امکانات اولیه را برای آنان فراهم کنیم و قیم آنان در عرصه‌های مختلف ازجمله علمی و فرهنگی نشویم، می‌توانند در همه بخش‌ها افتخار بیافرینند. این دخالت‌های بی‌مورد ماست که میان جوانان و ارزش‌ها و نماد‌های ملی فاصله ایجاد می‌کند.

در ادامه، گزارشی از اقدامات شورای عالی آمار در حوزه سرشماری کشاورزی و نفوس و مسکن ارائه شد و همچنین مصوباتی در خصوص تقویت شورای عالی آمار و برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین آقای عارف پیش از آغاز جلسه در اتاق رصد و پایش‌های آماری و سرشماری‌ها (اتاق کیفیت داده‌ها) مرکز آمار ایران حضور یافت و با توضیحات مسئولان، در جریان فرایند کنترل داده‌ها پیش از انتشار و همچنین روند سرشماری ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ که تحت عنوان طرح کلان سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود، قرار گرفت.