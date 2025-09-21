به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فرخشهر با محوریت اجرای طرح پخت نان با آرد کامل برگزار شد.

در این کارگروه بر لزوم ترویج و توسعه فرهنگ مصرف نان با آرد کامل به عنوان یک محصول سالم و مغذی تأکید شد. با توجه به شرایط مناسب و ظرفیت‌های موجود، شهرستان فرخشهر به عنوان الگوی پخت نان با آرد کامل در استان انتخاب شده است.