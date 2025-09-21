\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0644\u200c\u0648\u0646\u0642\u0644 \u0631\u06cc\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u060c\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062e\u0637 \u06cc\u06a9 \u0645\u062a\u0631\u0648 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9\u0645 \u062a\u0627 \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u0639\u0644\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0646\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u060c \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0637 \u062f\u0648 \u0645\u062a\u0631\u0648 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0632 \u062a\u0627 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u062b\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a .