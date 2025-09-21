پخش زنده
نیروگاه خورشیدی ۷۰ کیلوواتی در منطقه چاه کشاورزی طالقانی شهرستان خاتم به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان یزد گفت: این نیروگاه خورشیدی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
وی افزود: راه اندازی نیروگاههای خورشیدی امکان تولید انرژی پاک و کاهش هزینههای کشاورزی را برای مشترکین فراهم میآورد و کشاورزان میتوانند ۸۰ درصد انرژی خود را از این نیروگاهها تامین کنند و در ماههای غیر گرم سال، از فروش مازاد انرژی خود درآمد کسب کنند.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان یزد ادامه داد: کشاورزان با نصب نیروگاه خورشیدی قادراند از طریق فروش انرژی به شبکه، در هشت ماه غیر گرم سال از مزایای اقتصادی این اقدام بهرهبرداری کنند همچنین برای دریافت تسهیلات این کشاورزان میتوانند از طریق بنیادهای علوی و برکت اقدام کنند.
میرجلیلی گفت: متقاضیان این طرح میتوانند با دریافت تسهیلات با نرخ ۴ درصد، نیروگاههای خورشیدی خود را احداث کنند همچنین، ضمانتنامه ۲۰ ساله برای تأمین امنیت سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: قیمت هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی در این طرح ۳۰ هزار و ۸۲۰ تومان است و کشاورزان میتوانند سالانه تا ۴۰۰ میلیون تومان از فروش انرژی کسب کنند.