نخستین ایستگاه شارژ خودروی برقی کهگیلویه و بویراحمد در دهدشت افتتاح و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر نمایندگی ایران خودرو ۲۷۰۷ دهدشت با بیان اینکه کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست یکی از بزرگترین مزایای خودرو‌های برقی است گفت: این خودرو‌ها به دلیل استفاده از انرژی الکتریکی به جای سوخت‌های فسیلی مانند بنزین یا گازوئیل، هیچ‌گونه آلاینده‌ای در حین رانندگی تولید نمی‌کنند.

دوهنده افزود: از آنجایی که نمایندگی ایران خودرو ۲۷۰۷ دهدشت در جاده ملی دهدشت-پاتاوه ارتباطی بین خوزستان و اصفهان و پایتخت است وجود همچین ایستگاهی به توسعه زیرساخت‌های خودرو‌های برقی کمک می‌کند.

مدیر نمایندگی ایران خودرو دوهنده در تشریح این پروژه، با اشاره به اهمیت تبدیل برق شهری به سوخت مورد استفاده خودرو‌های برقی، گفت: توسعه زیرساخت‌های شارژ برای خودرو‌های برقی، به خصوص برای سفر‌های طولانی، از اولویت‌های اصلی است و این ایستگاه‌ها نقش حیاتی در تسهیل استفاده از این فناوری پاک ایفا می‌کنند.

وی با تاکید بر ویژگی‌های فنی این ایستگاه‌ها، تصریح کرد: این ایستگاه‌ها از نوع شارژ سریع (فست شارژ) با توان ۳۰ کیلووات هستند که در حال حاضر پرتوان‌ترین شارژر‌های موجود در کشور محسوب می‌شوند.