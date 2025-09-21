پخش زنده
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی گفت: تا دو هفته آینده، بازار گواهی صرفهجویی گازوئیل در بورس انرژی ایران آغاز به کار خواهد کرد.
محمد احمدی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص عرضه گازوئیل در بورس انرژی اظهار کرد: عرضه گازوئیل در بازار فیزیکی بورس انرژی از یک ماه گذشته آغاز شده و هفته گذشته نخستین محموله به دو خریدار تحویل شد.
او افزود: تا دو هفته آینده نیز بازار «گواهی صرفهجویی گازوئیل» در بورس انرژی ایران راهاندازی خواهد شد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی در خصوص ساز و کار معاملات گازوئیل در بورس انرژی گفت: در معاملات بازار فیزیکی، خریداران معمولاً سه تا پنج روز فرصت تسویه دارند و دوره برداشت نیز کوتاهتر است. اما در بازار گواهی صرفهجویی، علاوه بر مصرفکنندگان نهایی، سرمایهگذاران نیز میتوانند مشارکت کنند.
احمدی در ادامه بیان کرد: هماکنون حداقل خرید در بازار فیزیکی ۲۹ هزار لیتر تعیین شده، در حالی که در بازار گواهی صرفهجویی گازوئیل چنین محدودیتی وجود ندارد و پیشبینی میشود حجم خرید بسیار کمتر باشد. همچنین در بازار فیزیکی تنها صنایع، معادن و اصناف مجاز به خرید هستند، اما این محدودیت در بازار گواهی صرفهجویی اعمال نخواهد شد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی افزود: پروژههای صرفهجویی گازوئیل عمدتاً در حوزه کاهش مصرف در حملونقل شهری و بینشهری اجرا میشوند. علاوه بر این، ورود خودروها و موتورسیکلتهای برقی نیز میتواند بخشی از این پروژهها باشد. در قبال چنین سرمایهگذاریهایی، انتشار گواهی صرفهجویی یکی از راهکارهای مناسب تأمین مالی است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز تصمیم گرفته برای حمایت از این پروژهها و تسریع در بازگشت سرمایه از این ابزار استفاده کند.
احمدی با اشاره به تجربه گواهی صرفهجویی گاز و برق گفت: در این بازار، هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی میتوانند خریدار باشند. صنایع، اصناف و معادن از جمله مصرفکنندگان عمده گازوئیل هستند، اما سرمایهگذاران نیز میتوانند با خرید و فروش گواهیها از نوسانات قیمت گازوئیل منتفع شوند.
او در ادامه بیان کرد: پیش از این، عرضه گازوئیل صرفاً در رینگ صادراتی بورس انجام میشد و تاکنون عرضه داخلی آن سابقه نداشت. با آغاز عرضه در رینگ داخلی، علاوه بر کوتاهتر شدن فرآیند تأمین، شفافیت معاملات افزایش یافته و دسترسی صنایع و متقاضیان واقعی نیز آسانتر خواهد شد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی با اشاره به شرایط ناترازی انرژی گفت: صرفهجویی میتواند یکی از ابزارهای کلیدی برای مقابله با این وضعیت باشد. برای جذب سرمایهگذاران در این حوزه باید مشوقهایی ایجاد شود که گواهی صرفهجویی یکی از مهمترین آنهاست. تجربه نشان داده است که فروش این گواهیها در بورس، بازگشت سرمایه را برای سرمایهگذاران سرعت میبخشد.
احمدی در ادامه بیان کرد: در بازار فیزیکی گازوئیل حداقل حجم خرید ۲۹ هزار لیتر (یک تانکر) است و هر خریدار میتواند بین چهار تا ۲۹ هزار لیتر خریداری کند. سقف عرضه فعلاً یک میلیون لیتر در هفته است که روزهای سهشنبه و چهارشنبه عرضه میشود و بسته به نیاز کشور امکان تغییر دارد.
او افزود: فرایند پذیرش گواهی صرفهجویی گازوئیل در بورس در حال تکمیل است و پس از دریافت تضامین لازم از عرضهکنندگان، معاملات این اوراق نیز آغاز خواهد شد. در نخستین هفته عرضه فیزیکی گازوئیل، ۲۹ هزار لیتر معامله شد و به یک شرکت تحویل گردید. این روند به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت.