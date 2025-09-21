پخش زنده
بارش شدید باران در آخرین روزهای تابستان، از بامداد امروز در سواحل و جلگههای گیلان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: با ورود سامانه خنک و بارشی، از بامداد امروز بارش شدید باران در سواحل و جلگههای گیلان آغاز شد.
محمد دادرس گفت: این بارندگی از غربیترین شهرستان گیلان، آستارا و حیران آغاز شد و هم اکنون در بیشتر شهرهای استان باران میبارد.
وی افزود: از بامداد امروز در شهرهای شرقی گیلان هم مانند رودسر، لنگرود و لاهیجان بارش باران آغاز شده و در حال حاضر باران با شدت میبارد.
مدیر کل هواشناسی گیلان با توجه به شدت بارشها، درخصوص سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها هشدار داد.