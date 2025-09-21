نوجوانان پسر خراسان رضوی با کسب دو مدال نقره کشوری، جواز ورود به اردوی تیم ملی شطرنج را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی رده‌های سنی ۸ و ۱۴ سال در بخش پسران به میزبانی تبریز از ۲۳ تا ۲۹ شهریور ماه برگزار شد.

در این مسابقات، جدول زیر هشت سال با حضور ۸۲ شرکت کننده و جدول زیر ۱۴ سال با حضور ۱۲۸ شرکت کننده در ۹ دور به روش سوییسی برگزار شد.

امیرحسین نجار آستان قدس از مشهد ضمن افزایش ۲۶ واحدی درجه بین المللی، موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی زیر هشت سال کشور شد و به اردوی تیم ملی راه یافت.

فرشاد فرمانبر از سبزوار هم ضمن افزایش ۶۴ واحدی درجه بین المللی، موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی زیر ۱۴ سال کشور شد و به اردوی تیم ملی راه یافت.