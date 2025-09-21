راهیابی نوجوانان پسر خراسان رضوی به اردوی تیم ملی شطرنج
نوجوانان پسر خراسان رضوی با کسب دو مدال نقره کشوری، جواز ورود به اردوی تیم ملی شطرنج را به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی ردههای سنی ۸ و ۱۴ سال در بخش پسران به میزبانی تبریز از ۲۳ تا ۲۹ شهریور ماه برگزار شد.
در این مسابقات، جدول زیر هشت سال با حضور ۸۲ شرکت کننده و جدول زیر ۱۴ سال با حضور ۱۲۸ شرکت کننده در ۹ دور به روش سوییسی برگزار شد.
امیرحسین نجار آستان قدس از مشهد ضمن افزایش ۲۶ واحدی درجه بین المللی، موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی زیر هشت سال کشور شد و به اردوی تیم ملی راه یافت.
فرشاد فرمانبر از سبزوار هم ضمن افزایش ۶۴ واحدی درجه بین المللی، موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی زیر ۱۴ سال کشور شد و به اردوی تیم ملی راه یافت.