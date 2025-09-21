شبکه‌های قرآن و معارف و نسیم، به منظور گرامیداشت مقام شامخ شهدا و قدردانی از جانفشانی‌ها و رشادت‌های یادگاران هشت سال دفاع مقدس، ویژه برنامه‌های متنوعی را پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «راه‌های افتخار»، با بررسی نقش مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس، یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۲۲:۳۰، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.

همچنین مستند «یک قبضه آر پی جی»، روایتی از عملیات نصر به عنوان اولین عملیات کلاسیک ایران علیه نیرو‌های بعث عراق، دوشنبه ۳۱ شهریور برای علاقه مندان پخش می‌شود.

جمعه ۴ مهر، مستند «ققنوس» روایتی از قدرت موشکی در صنعت دفاعی ایران ساعت ۹ و مستند «تولد یک فرمانده» با برشی خاص از زندگی سردار سرافراز حاج علی فضلی ساعت ۲۱، از شبکه قرآن پخش می‌شود.

پخش مستند «روایت فتح»، ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد نیز از دیگر برنامه‌های شبکه قرآن و معارف در هفته دفاع مقدس است.

برنامه گفت‌و‌گو محور «مهنا»، نیز روز‌های دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۲۲:۳۰، پخش می شود. این برنامه که کاری از گروه کودک و خانواده شبکه قرآن و معارف است، به عنوان یک دورهمی متفاوت دخترانه به بررسی موضوعات مختلف با محوریت هفته دفاع مقدس می‌پردازد.

برنامه «شب‌های پرستاره»، با روایت گری حاج حسین یکتا، هم از روز چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۰، مهمان خانه بینندگان شبکه قرآن خواهد بود.

شبکه نسیم هم به مناسبت هفته دفاع ویژه برنامه های متنوعی را پخش می کند.

«جنگ دوست داشتنی»، «نسیمی شو»، «نسیم آوا»، «هزار و یک» و «نمای نزدیک»، از جمله برنامه‌هایی است که از این شبکه در هفته دفاع مقدس پخش می شود.

«نمای نزدیک» هر شب ساعت ۲۲، «جنگ دوست داشتنی» هر شب ساعت ۲۲:۳۰، «نسیم آوا» چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۰، «هزار و یک» ساعت ۲۲:۳۰ و «نسیمی شو» ساعت ۲۰، از شبکه نسیم پخش می شوند.