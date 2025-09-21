مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از پیش‌بینی برداشت ۵۲ هزار تن انگور از سطح ۴هزار و ۷۷۰ هکتار تاکستان‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بر اساس آمار پهنه‌بندی، سطح تاکستان‌های استان حدود ۴ هزار و ۷۷۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۵۲ هزار تن انگور از این باغات برداشت شود.

ابراهیم شیرانی، با اشاره به زمان آغاز برداشت انگور در استان گفت: برداشت انگور تقریباً از دهه سوم شهریور ماه شروع شده و بسته به شرایط منطقه تا اواخر مهر ماه ادامه دارد. عمده ارقام انگور کشت‌شده در استان، رقم عسگری است که به عنوان تازه خوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود:علاوه بر این، ارقام جایگزینی مانند بیدانه سفید و قرمز قزوین، صاحبی، شانه رشه و ترکمن نیز توسط بهره‌برداران کشت می‌شوند.

شیرانی افزود: حدود ۸۰ درصد از انگور تولیدی به صورت تازه خوری در داخل استان و استان‌های همجوار مانند اصفهان، تهران، خوزستان و استان‌های جنوبی مصرف و صادر می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، یکی از مشکلات موجود در تاکستان‌های استان را بحث «دیررسی و تازه‌خوری» محصول عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل، یک باغ پایلوت با ۲۰ رقم مختلف انگور در منطقه کیار و شهر گهرو راه‌اندازی شده است تا ارقامی که از نظر زودرسی قابلیت جایگزینی دارند، شناسایی شوند.

وی با اشاره به صنایع فرآوری انگور در استان گفت: کارخانه انگور گهرو حدود ۱۰ درصد از انگور تولیدی را برای تولید کنسانتره انگور مصرف می‌کند و بخشی از آن نیز توسط کشاورزان محلی تبدیل به شیره و کشمش می‌شود، اما عمده تولید به صورت تازه خوری به بازار عرضه می‌شود.