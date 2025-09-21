پخش زنده
امروز: -
رئیس کنفدراسیون ورزشهای ناشنوایان آسیا گفت: همدلی میان مسئولان، خانوادهها و نهادهای حمایتی میتواند نقش کلیدی در افتخارآفرینی ورزشکاران ناشنوا در المپیک ژاپن ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس کنفدراسیون ورزشهای ناشنوایان آسیا، بر ضرورت اتحاد و همدلی میان تمامی فعالان و مسئولان حوزه ورزش ناشنوایان تأکید کرد و گفت: با توجه به اعزام کاروان ورزشکاران ناشنوا به المپیک ژاپن، حمایت از این ورژشکاران باید همهجانبه باشد.
محمد پرگر در مجمععمومی و سالیانه هیئت ورزشهای ناشنوایان آذربایجان غربی، با اشاره به مطالبات مختلف جامعه ناشنوایان، از جمله مسائل مربوط به ایابوذهاب، بیان داشت که این موارد میتوانند از طریق پیگیریهای مستمر و همکاری میان مجموعه وزارت ورزش، مسئولان استانی و تشکلهای ناشنوایان، از جمله مؤسسات و کانونهای مربوطه، مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی تاکید کرد که موفقیت در حل این مسائل نیازمند اتحاد و همبستگی است و تنها اتکا به یک فرد یا مجموعه کافی نخواهد بود.
پرگر از همه دستاندرکاران، خانوادهها و مسئولان استانی خواست تا با همدلی و تلاش مشترک، راه را برای پیشرفت و رفع موانع هموار سازند.
باتوجهبه اعزام قریبالوقوع کاروان ورزشکاران ناشنوا به المپیک ژاپن، رئیس کنفدراسیون ورزشهای ناشنوایان آسیا ابراز امیدواری کرد که این اعزام با موفقیتهای چشمگیر همراه باشد و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در میادین بینالمللی به اهتزاز درآید.
وی با یادآوری اینکه ورزشکاران ناشنوا همواره افتخار آسیا و جهان بودهاند، از تلاشهای بیمنت و خالصانه تمامی کسانی که در این حوزه خدمت میکنند، قدردانی کرد و برای آنان از خداوند متعال سلامتی و قوت آرزو نمود.