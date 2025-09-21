ساماندهی بازار نان و نظارت مستمر بر قیمتها در اولویت است
استاندار البرز گفت: تمام نانواییها موظفند ساعات کاری و قیمت مصوب انواع نان را بهصورت واحد و یکسان پشت شیشه نصب کنندو تخلف از آن قابلقبول نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، استاندار البرز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت نان و کالاهای اساسی، از تشکیل گروههای نظارتی، الزام نانواییها به درج ساعات کاری و قیمتها و همچنین پیشبینی نانواییهای سیار خبر داد.
مجتبی عبداللهی گفت: در حوزه نان با چالش جدی مواجه هستیم و باید با برنامهریزی دقیق، جامعه را نسبت به کیفیت و قیمت نان اقناع کنیم. به همین منظور مقرر شد یک گروه ۵۰ نفره برای نظارت و بازرسی تشکیل و آموزشهای لازم را دریافت کنند.
وی افزود: تمام نانواییها موظفند ساعات کاری و قیمت مصوب انواع نان را بهصورت واحد و یکسان پشت شیشه نصب کنند. این اقدام ظرف ۱۰ روز آینده باید اجرایی شود و تخلف از آن قابلقبول نیست.
استاندار البرز همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از نانواییهای صنعتی اظهار کرد: لیست ظرفیت نانواییهای صنعتی استان تهیه و توان پخت آنها احصا خواهد شد تا در شرایط اضطراری بتوان از ظرفیت این واحدها استفاده کرد. علاوه بر این، حداقل ۳۰ درصد نانواییها باید ظرف مدت مقرر به سیستم دوگانهسوز مجهز شوند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از کمبود نان در مواقع بحرانی یا پلمب واحدهای متخلف، پیشبینی نانواییهای سیار در دستور کار قرار گرفته و دستگاههای مسئول موظف به فراهمسازی زیرساختهای لازم هستند.
وی با بیان اینکه پایش و نظارت بر موجودی کالاهای اساسی تشدید خواهد شد، گفت: افزایش قیمتها در برخی اقلام موجب نارضایتی مردم شده و به همین دلیل با همکاری دستگاههای نظارتی، اصناف و جهاد کشاورزی، با هرگونه گرانفروشی برخورد میشود.
استاندار البرز همچنین از فرمانداران خواست برای راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم کالاهای اساسی اقدام کنند: حداقل سه بازارچه در مرکز استان و یک بازارچه در هر شهرستان فعال خواهد شد تا در شرایط خاص، نیازهای ضروری مردم تأمین شود.
وی به موضوع سوخت واحدهای صنعتی در زمستان اشاره کرد و افزود: جلسات لازم با مدیران شهرکهای صنعتی برگزار و نسبت به تأمین گازوئیل و رفع مشکلات بخش خصوصی اقدامات فوری انجام خواهد شد. همچنین خودروهای سیار سوخترسان برای مواقع اضطراری پیشبینی میشود.
عبداللهی بیان کرد: هدف اصلی ستاد تنظیم بازار، حفظ آرامش جامعه، جلوگیری از کمبود کالا و حمایت از مردم است و همه دستگاهها باید بدون وقفه در اجرای مصوبات همکاری کنند.