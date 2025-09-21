پخش زنده
عملیات اصلاح خط انتقال آب چاه بهنامیه به مخزن شهر خور با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور آبفای منطقه خور و بیابانک جمعیت تحت پوشش این طرح را در حدود ۷ هزار نفر بیان کرد و گفت: این عملیات به طول ۵۶۰۰ متر با استفاده از لوله پلیاتیلن به قطر۲۵۰ میلیمتر در حال اجرا است و پیشبینی میشود تا پایان بهمنماه به بهرهبرداری برسد.
مسعود وفایی نائینی اعتبار اختصاص یافته به این طرح را بیش از ۲۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اعلام کرد و افزود: هدف از اجرای این طرح افزایش حجم انتقال آب به میزان ۱۵ لیتر در ثانیه، کاهش هدررفت و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان خوری است.
وی همچنین با اشاره به اقدام انجام شده در منطقه به تعویض پمپ چاه ایراج در پی فرسودگی، گفت: با هدف جلوگیری از تنش آبی، این امور در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تعویض پمپ چاه ۱۵۰ متری با حجم آبدهی ۵ لیتر بر ثانیه اقدام کرد، همچنین دو دستگاه علمک آب مکانیزه برقی در شهرهای خور و فرخی با هزینه ۲ میلیارد ریال از محل منابع جاری منطقه و با هدف کنترل و پایش برداشت آب فروش تانکری، خریداری و نصب شد.
علی اصغر ایرجی، فرماندار شهرستان خور و بیابانک هم در جریان بازدید از عملیات اصلاح خط انتقال آب چاه بهنامیه به مخزن شهر خور، از تلاشهای امور آب و فاضلاب شهرستان و همچنین مساعدتهای مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان قدردانی کرد.