

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: یک گروه متخلف زیست محیطی که برخلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به شکار غیرمجاز کبک وحشی در منطقه شکار و صید ممنوع گرین کرده بودند ، شناسایی و دستگیر شدند.

قاسم دلفانی افزود:از متخلفان زیست‌محیطی ۱۹ قطعه کبک وحشی ،سه قبضه اسلحه ی شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.



فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده ی هر گونه تخلف زیست محیطی، موارد را با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاغ دهند .

