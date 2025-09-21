پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست لرستان از دستگیری شکارچیان غیرمجاز کبک وحشی در گرین کوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: یک گروه متخلف زیست محیطی که برخلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به شکار غیرمجاز کبک وحشی در منطقه شکار و صید ممنوع گرین کرده بودند ، شناسایی و دستگیر شدند.
قاسم دلفانی افزود:از متخلفان زیستمحیطی ۱۹ قطعه کبک وحشی ،سه قبضه اسلحه ی شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده ی هر گونه تخلف زیست محیطی، موارد را با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاغ دهند .